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Сегодня, 16:05

Тен Хаг — о победе над «Брайтоном»: «Мы показали характер, чтобы сделать это»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил команду после победы в 1/2 финала Кубка Англии над «Брайтоном» (0:0, по пен. 7:6).

«Это была худшая игра в сезоне в Севилье. Ее уже нельзя изменить, нужно извлечь уроки на будущее. Мы доказали, что можем справляться с неудачами и восстанавливаться между играми, но теперь нам нужно совершенствоваться, чтобы восстанавливаться в игре. В сложных ситуациях, на выездных стадионах, мы должны проявлять индивидуальность, продолжать и придерживаться плана.

Даже если мы играли плохо в четверг вечером, у нас была возможность прийти в норму и вернуться в игру. Если вы можете сражаться через три дня после поражения, вы можете делать это и в игре. Мы сильны физически и морально. Мы показали характер и индивидуальность, чтобы сделать это. Я могу сказать вам, что это не так просто, но мы справились. Мы были полны решимости выиграть эту игру», — заявил тен Хаг на послематчевой пресс-конференции.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» встретятся в финале Кубка Англии 3 июня на стадионе «Уэмбли». Начало — в 17.00 мск.

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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