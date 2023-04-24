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Сегодня, 15:31

Хавбек «Брайтона» Кайседо: «Я хочу, чтобы «Арсенал» выиграл АПЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо заявил, что хотел бы увидеть победу «Арсенала» в АПЛ в текущем сезоне.

«Конечно, я бы хотел, чтобы «Арсенал» выиграл АПЛ. Надеюсь на это, но давайте посмотрим. Я действительно был близок к переходу. Я много страдал, когда трансфер не состоялся. «Арсенал» мне понравился тем, что у них очень молодые, талантливые игроки и несколько звезд, которые все вместе всегда хотят добиваться большего», — приводит слова Кайседо The Telegraph.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 75 очков за 32 матча. «Манчестер Сити» располагается на втором месте с 70 очками, имея два матча в запасе.

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