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Сегодня, 13:38

Эрлин Холанн признан лучшим футболистом сезона в АПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн признан лучшим футболистом сезона в английской премьер-лиге, сообщает официальный сайт турнира.

22-летний норвежец занял первое место в голосовании, которое проводилось АПЛ.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в июле 2022 года, сезон-2022/23 стал для него дебютным в Англии. Форвард забил 36 голов в 35 матчах премьер-лиги и установил новый рекорд турнира.

Помимо Холанна на награду лучшему футболисту сезона в АПЛ претендовали его одноклубник Кевин Де Брейне, Харри Кейн («Тоттенхэм»), Мартин Эдегор, Букайо Сака (оба — «Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») и Киран Триппьер («Ньюкасл»).

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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