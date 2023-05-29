Холанн: «Сейчас мы должны думать о финале Кубка Англии, а не Лиги чемпионов»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о предстоящих финалах команды.

«Мы должны сосредоточиться на ближайшем финале, а не думать об обоих матчах. Сейчас все наши мысли связаны с Кубком Англии, и мы, надеюсь, добьемся успеха в матче. Я с нетерпением этого жду, я уверен в наших силах. Впереди два замечательных футбольных вечера», — приводит слова Холанна City Xtra.

3 июня «горожане» сыграют с «Манчестер Юнайтед» в финальном матче Кубка Англии. 10 июня «Сити» встретится с «Интером» в финале Лиги чемпионов.