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Сегодня, 20:45

«Эвертон» и «Ноттингем» могут лишиться очков из-за нарушения финансовых правил в АПЛ

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Эвертон» и «Ноттингем» могут подвергнуться дисциплинарным санкциям в виде штрафов или снятия очков за нарушения финансовых правил в АПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Убыток от деятельности клубов в течение трех последних лет превысил лимит, разрешенный правилами устойчивого развития АПЛ (не более 105 миллионов фунтов стерлингов). Решение по санкциям в отношении команд из Ноттингема и Ливерпуля будет принимать независимая комиссия, назначенная Судебной коллегией лиги.

В ноябре 2023 года АПЛ сняла с «Эвертона» 10 очков за нарушение финансового fair-play. В декабре команда направила апелляцию в АПЛ.

«Эвертон» с 17 очками идет на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ноттингем» набрал 20 баллов и занимает 15-е место.

Футбол
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