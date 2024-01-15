«Эвертон» и «Ноттингем» могут лишиться очков из-за нарушения финансовых правил в АПЛ

«Эвертон» и «Ноттингем» могут подвергнуться дисциплинарным санкциям в виде штрафов или снятия очков за нарушения финансовых правил в АПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Убыток от деятельности клубов в течение трех последних лет превысил лимит, разрешенный правилами устойчивого развития АПЛ (не более 105 миллионов фунтов стерлингов). Решение по санкциям в отношении команд из Ноттингема и Ливерпуля будет принимать независимая комиссия, назначенная Судебной коллегией лиги.

В ноябре 2023 года АПЛ сняла с «Эвертона» 10 очков за нарушение финансового fair-play. В декабре команда направила апелляцию в АПЛ.

«Эвертон» с 17 очками идет на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ноттингем» набрал 20 баллов и занимает 15-е место.