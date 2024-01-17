«Вест Хэм» проиграл «Бристоль Сити» в Кубке Англии

«Бристоль Сити» переиграл «Вест Хэм» в матче 1/32 финала Кубка Англии — 1:0. Это была переигровка, так как в первый раз команды сыграли вничью (1:1).

Единственный гол забил Томми Конуэй на 3-й минуте встречи. Лондонская команда с начала второго тайма играла в меньшинстве, так как Мохамед Саид Бенрахма получил красную карточку.

В других встречах «Вулверхэмптон» в дополнительное время обыграл «Брентфорд» (3:2), «Бирмингем» выиграл у «Халла» (2:1), «Болтон» проиграл «Лутон Тауну» (1:2), а «Ньюпорт» победил «Истли» (3:1).