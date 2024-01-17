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Сегодня, 01:17

«Вест Хэм» проиграл «Бристоль Сити» в Кубке Англии

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бристоль Сити» переиграл «Вест Хэм» в матче 1/32 финала Кубка Англии — 1:0. Это была переигровка, так как в первый раз команды сыграли вничью (1:1).

Единственный гол забил Томми Конуэй на 3-й минуте встречи. Лондонская команда с начала второго тайма играла в меньшинстве, так как Мохамед Саид Бенрахма получил красную карточку.

Англия. Кубок. 1/32 финала
16 янв, 22:45. Ashton Gate (Бристоль)
Бристоль Сити
1:0
Вест Хэм

В других встречах «Вулверхэмптон» в дополнительное время обыграл «Брентфорд» (3:2), «Бирмингем» выиграл у «Халла» (2:1), «Болтон» проиграл «Лутон Тауну» (1:2), а «Ньюпорт» победил «Истли» (3:1).

Англия. Кубок. 1/32 финала
16 янв, 22:30. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
3:2
Брентфорд
Англия. Кубок. 1/32 финала
16 янв, 22:45. St Andrew’s Ground (Бирмингем)
Бирмингем Сити
2:1
Халл Сити
Англия. Кубок. 1/32 финала
16 янв, 22:45. Toughsheet Community Stadium (Болтон)
Болтон Уондерерс
1:2
Лутон Таун
Англия. Кубок. 1/32 финала
16 янв, 22:45. Ten Acres (Истли)
Истли
1:3
Ньюпорт Каунти

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/cup/2023-2024/32/
Футбол
Бристоль Сити
Лутон Таун
ФК Болтон Уондерерс
ФК Брентфорд
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Халл Сити
0
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