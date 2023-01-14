«Эвертон» отозвал защитника Нкунку из аренды в «Кардиффе» и отправил в «Сент-Этьен»

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«Эвертон» досрочно прервал аренду защитника Нильса Нкунку в «Кардифф», сообщает официальный сайт клуба.
Английская команда приняла решение отправить 22-летнего футболиста в аренду в «Сент-Этьен» до конца июня 2023 года. При этом у французского клуба есть право выкупа игрока.
В сезоне-2022/23 Нкунку провел 18 матчей за «Кардифф» и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 2,5 миллиона евро.
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Основные источники исследования