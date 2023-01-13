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Сегодня, 06:17

Феликс — первый игрок в истории «Челси», получивший красную карточку в дебютном матче АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Жоау Феликс стал первым игроком в истории клуба, получившим красную карточку в дебютном матче АПЛ, сообщает Opta.

23-летний португалец на 58-й минуте игры 7-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма» (1:2) получил красную карточку за грубую игру.

Также Opta информирует, что последним футболистом, удалившимся в своем дебютном матче в АПЛ, был Федерико Фасио за «Тоттенхэм» в 2014 году.

Феликс официально перешел в «Челси» 11 января. Лондонский клуб арендовал игрока сборной Португалии у «Атлетико» за 11 миллионов евро.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков в 18 матчах.

12&nbsp;января. &laquo;Фулхэм&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Великолепный Тер Штеген обеспечил «Барселоне» суперкубковое класико, Жоау Феликса удалили в день дебюта за «Челси», Дибала вывел «Рому» в четвертьфинал

Источник: Opta
Жоау Феликс
ФК Фулхэм
ФК Челси
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