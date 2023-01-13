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Сегодня, 04:56

Поттер: «Челси» мог добиться большего в матче с «Фулхэмом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Грэм Поттер.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал поражение от «Фулхэма» (1:2) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии.

«Думаю, что мы контролировали игру, создали моменты, но, возможно, не хватало последнего паса. Мы допустили пару ошибок у ворот соперника. Во втором тайме, я думаю, мы хорошо отреагировали, а затем красная карточка изменила игру. Разочарован пропущенным голом, потому что думаю, что мы могли бы добиться большего», — цитирует BBC Поттера.

«Фулхэм» набрал 31 очко и поднялся на 6-е место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» идет на 10-й строчке (25 очков).

Футбол
ФК Фулхэм
ФК Челси
Грэм Поттер
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