Фернандеш: «Магуайр поздравил меня с избранием новым капитаном «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился впечатлениями от назначения капитаном команды.

«Магуайр поздравил меня с избранием новым капитаном и сказал, что очень рад за меня. Я понимаю, что его положение на данный момент не самое лучшее. Ему должно быть трудно, но он отлично провел время со мной», — приводит слова Фернандеша журналист Фабрицио Романо.

Ранее главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг лишил капитанской повязки защитника Харри Магуайра.

Фернандеш перешел в «МЮ» из «Спортинга» в январе 2020 года. Контракт 28-летнего португальца рассчитан до июня 2026 года. В сезоне-2022/23 хавбек провел 59 матчей за команду, забил 14 мячей и отдал 15 результативных передач.