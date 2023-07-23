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Сегодня, 10:43

Эмери: «Качества Диаби помогут «Астон Вилле» стать сильнее»

Мария Гусева
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал подписание вингера Мусса Диаби.

«Он вингер, нападающий, и его лучшая часть — это его способность атаковать и дриблинг, — цитирует пресс-служба клуба Эмери. — У него есть опыт выступлений в Европе, он молод, и я думаю, что его качества помогут нам стать сильнее».

24-летний француз перешел в «Виллу» из «Байера» за нераскрытую сумму и уже присоединился к своим новым товарищам по команде во время их турне по США.

В прошлом сезоне Диаби сыграл за «Байер» в 48 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Футбол
ФК Астон Вилла
Унаи Эмери
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