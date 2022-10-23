Фернандеш не стал обсуждать ситуацию Роналду в «МЮ»

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Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш не стал говорить о ситуации форварда Криштиану Роналду в команде.
«Мы не обсуждаем это на людях, все остается внутри команды. Нельзя выносить подобное из раздевалки. На данный момент самое важное для нас, как и для Роналду- это хорошие результаты команды», — цитирует игрока BT Sport.
Роналду отстранен от тренировок с основным составом «МЮ» после того, как покинул скамейку запасных до финального свистка матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0). Футболист не попал в заявку команды на игру с «Челси».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования