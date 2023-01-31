Форвард «Лестера» Перес перешел в «Бетис» на правах аренды

Сегодня, 22:30
Нападающий «Лестера» Айосе Перес перешел в «Бетис» на правах аренды, сообщает пресс-служба испанцев.
Контракт 29-летнего игрока рассчитан до конца текущего сезона.
В «Лестере» футболист играет с лета 2019 года, куда перешел из «Ньюкасла» за 33,4 миллиона евро. Соглашение испанца с «лисами» истекает через полгода.
В нынешнем АПЛ футболист провел 8 матчей, отметившись 1 ассистом. Его стоимость оценивается Transfermarkt в 6 миллионов евро.
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Основные источники исследования