«МЮ» сделал запрос о хавбеке «Айнтрахта» Камады

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Полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.
По данным источника, руководство английского клуба спешит усилить среднюю линию до закрытия зимнего трансферного окна. Одним из кандидатов на приобретение является 26-летний японец, контракт которого истекает по окончании сезона.
Камада в этом сезоне забил 12 мячей и сделал пять результативных передач в 25 матчах в этом сезоне. Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования