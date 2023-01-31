«МЮ» сделал запрос о хавбеке «Айнтрахта» Камады

Полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

По данным источника, руководство английского клуба спешит усилить среднюю линию до закрытия зимнего трансферного окна. Одним из кандидатов на приобретение является 26-летний японец, контракт которого истекает по окончании сезона.

Камада в этом сезоне забил 12 мячей и сделал пять результативных передач в 25 матчах в этом сезоне. Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.