Лэмпард: «С выходом Обамеянга на поле «Челси» чувствует себя по-другому»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что форвард «синих» Пьер-Эмерик Обамеянг может стать постоянным игроком основы команды.

«Мне было трудно оценить уровень физической формы Обамеянга за такое короткое время, но когда он вышел на поле в матче с «Брентфордом», вы увидели, что команда чувствует себя по-другому. Поэтому я думаю, что одно можно сказать наверняка, как я уже говорил ранее, он игрок очень высокого уровня, но сейчас он, возможно, не в своей самой свежей и острой форме», — приводит слова Лэмпарда 90min.

В текущем сезоне Обамеянг принял участие в 14 матчах, отметившись одним забитым мячом.