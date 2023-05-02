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Сегодня, 19:31

Лэмпард: «С выходом Обамеянга на поле «Челси» чувствует себя по-другому»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что форвард «синих» Пьер-Эмерик Обамеянг может стать постоянным игроком основы команды.

«Мне было трудно оценить уровень физической формы Обамеянга за такое короткое время, но когда он вышел на поле в матче с «Брентфордом», вы увидели, что команда чувствует себя по-другому. Поэтому я думаю, что одно можно сказать наверняка, как я уже говорил ранее, он игрок очень высокого уровня, но сейчас он, возможно, не в своей самой свежей и острой форме», — приводит слова Лэмпарда 90min.

В текущем сезоне Обамеянг принял участие в 14 матчах, отметившись одним забитым мячом.

Пьер-Эмерик Обамеянг
Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Челси
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