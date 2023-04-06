Лэмпард: «Обыграть «Реал» — большой вызов. Но разве у нас остались другие?»

Временный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о шансах на победу в Лиге чемпионов и целях на конец сезона.

«Мы хотим выигрывать в каждом матче. Впереди важные игры, и надо верить в свои силы. Моя вера в команду сильна, и сегодня я скажу это игрокам. Я не наивен. «Реал» — это большой клуб, действующий победитель Лиги чемпионов. Но шанс есть. Впереди две игры. Моя задача — двигаться шаг за шагом. Очень рад снова сражаться в Лиге чемпионов. Лучшее соревнование на свете. Обыграть «Реал» — большой вызов. Но разве у нас остались другие?» — сказал Лэмпард на пресс-конференции.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом» пройдет 12 апреля, начало — 22.00 мск. Ответный матч состоится в Мадриде 18 апреля.