«Арсенал» обыграл «Фулхэм» и одержал пятую победу подряд

«Арсенал» на выезде обыграл «Фулхэм» в матче 27-го тура чемпионата Англии — 3:0.

Голами в составе победителей отметились Габриэл Магальяйнс, Габриел Мартинелли и Мартин Эдегор.

«Арсенал» выиграл пятый матч подряд и сохраняет лидерство в АПЛ (66 очков). «Фулхэм» находится на восьмой строчке (39 очков).

В другом матче 27-го тура «Вест Хэм» дома сыграл вничью с «Астон Виллой» — 1:1. В составе хозяев забил Саид Бенрама, за гостей голом отметился Олли Уоткинс.

«Вест Хэм» идет на 17-й строчке в таблице чемпионата Анлии с 24 очками. «Астон Вилла» находится на 11-й строчке (35).