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Сегодня, 18:56

«Арсенал» обыграл «Фулхэм» и одержал пятую победу подряд

Ана Горшкова
Корреспондент
«Фулхэм» — «Арсенал» — 0:3.
Фото Reuters
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«Арсенал» на выезде обыграл «Фулхэм» в матче 27-го тура чемпионата Англии — 3:0.

Голами в составе победителей отметились Габриэл Магальяйнс, Габриел Мартинелли и Мартин Эдегор.

«Арсенал» выиграл пятый матч подряд и сохраняет лидерство в АПЛ (66 очков). «Фулхэм» находится на восьмой строчке (39 очков).

Англия. Премьер-лига. 27-й тур
12 мар, 17:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
0:3
Арсенал

В другом матче 27-го тура «Вест Хэм» дома сыграл вничью с «Астон Виллой» — 1:1. В составе хозяев забил Саид Бенрама, за гостей голом отметился Олли Уоткинс.

«Вест Хэм» идет на 17-й строчке в таблице чемпионата Анлии с 24 очками. «Астон Вилла» находится на 11-й строчке (35).

Англия. Премьер-лига. 27-й тур
12 мар, 17:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
1:1
Астон Вилла

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Фулхэм
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0
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