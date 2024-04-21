«Ливерпуль» на выезде сыграет против «Фулхэма» в матче 34-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 21 апреля. Игра пройдет на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне, Англия. Начало — в 18:30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция встречи «Фулхэм» — «Ливерпуль"пройдет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Ключевые события игры чемпионата Англии будут доступны в разделе «матч-центр» на сайте «СЭ».

После 33 туров чемпионата Англии «Фулхэм» набрал 42 очка и занимает 12-е место. «Ливерпуль» после 32 матчей АПЛ заработал 71 очко и располагается на третьей строчке. В рамках АПЛ команды встречались в 14-м туре — тогда сильнее оказался «Ливерпуль» (4:3).

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