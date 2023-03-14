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Сегодня, 19:02

Гарначо жалеет, что пропустит матчи сборной Аргентины из-за травмы

Виктория Кравченко
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Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо поделился мнением о своей травме, полученную в матче с «Саугемптоном» (0:0) в 27-м туре АПЛ.

«Сложно описать то, что я сейчас чувствую. К сожалению, я не смогу помочь своей команде в предстоящих играх в очень важной части сезона для «Манчестер Юнайтед».

Я также расстроен тем, что упускаю возможность провести время в сборной Аргентины. Это был бы очень значимый момент для меня и моей семьи», — цитирует Гарначо пресс-служба «МЮ».

В этом сезоне 18-летний футболист провел 15 матчей в АПЛ, забив 2 гола и сделав 2 ассиста.

23 марта Аргентина проведет товарищеский матч против Панамы.

ФК Манчестер Юнайтед
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