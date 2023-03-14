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Сегодня, 18:41

Саттон: «Для всех будет лучше, если Конте уйдет сейчас из «Тоттенхэма»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-форвард сборной Англии и «Челси» Крис Саттон высказался о ситуации с Антонио Конте в «Тоттенхэме».

«Для всех будет лучше, если он уйдет сейчас. Конте так или иначе должен взять на себя обязательства. Поэтому, если «Тоттенхэм» хочет улучшений, они должны меняться сейчас. Команда закончит сезон 15-й год подряд без трофея, и единственной целью остается 4-е место. Я был на игре против «Милана» и считаю, что их выступление было очень скучным. Сейчас у них есть шанс занять четвертое место, но в этом сезоне они стали большим разочарованием», — приводит слова Саттона журналист Альфредо Педулла.

Конте возглавляет «Тоттенхэм» с ноября 2021 года. Его контракт с клубом завершается в конце сезона.

В нынешнем сезоне лондонцы с 48 очками занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ. В марте «шпоры» вылетели из Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала «Милану» (0:1; 0:0).

Источник: Альфредо Педулла
Антонио Конте
ФК Тоттенхэм Хотспур
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