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Сегодня, 09:25

Гендузи получил предложение о контракте от клуба АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи получил предложение о контракте от клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).

По данным L'Equipe, руководство южан не знает, какая именно английская команды связалась с 23-летним игроком, и ожидает дальнейших подробностей. Предполагается, что французский футболист нужен Унаи Эмери в «Астон Вилле».

Гендузи уже играл в АПЛ за лондонский «Арсенал», из которого он перешел в «Марсель».

В текущем сезоне на счету полузащитника 22 матча за французский клуб во всех турнирах, три гола и три результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Источник: L'Equipe
ФК Астон Вилла
ФК Марсель
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