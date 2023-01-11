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Сегодня, 09:13

Почеттино готов возглавить «Челси», если Поттер будет уволен

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «ПСЖ» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино готов возглавить «Челси».

По информации The Sun, 50-летний специалист не будет против стать главным тренером лондонской команды, если руководство уволит Грэма Поттера и позовет его на освободившееся место.

Поттер стал главным тренером «Челси» в сентябре 2022 года. В матче 1/32 Кубка Англии команда потерпела поражение от «Манчестер Сити» (0:4) и вылетела с турнира. В турнирной таблице АПЛ «синие» идут на 10-й строчке, набрав 25 очков в 17 матчах.

Последним место работы Почеттино был «ПСЖ». Его уволили с поста главного тренера команды в июле 2022 года.

Источник: The Sun
Маурисио Почеттино
ФК Челси
Грэм Поттер
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