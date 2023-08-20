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Сегодня, 20:44

Эмери — о победе над «Эвертоном»: «Хотим посвятить эти три очка нашим травмированным игрокам»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Эвертоном» (4:0) в матче второго тура АПЛ.

«Мы должны были отреагировать именно так. На данный момент этого недостаточно, потому что после двух матчей у нас всего три очка. Сегодня игроки проделали очень хорошую работу. Хотим посвятить эти три очка травмированным игрокам. Мы думали о них в этом матче. Теперь нам предстоит играть в Лиге Европы. Сегодня мы были очень, очень злы. Хотели попытаться добиться успеха дома и забыть матч прошлой недели (команда проиграла «Ньюкаслу» со счетом 1:5, — прим. «СЭ»). Мы должны учиться», — приводит слова Эмери ВВС.

«Астон Вилла» одержала первую победу в сезоне и с 3 очками занимает 10-е место в АПЛ. В следующем туре команда 27 августа отправится в гости к «Бернли».

ФК Астон Вилла
ФК Эвертон
Унаи Эмери
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 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
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 Ньюкасл 2 1 0 1 5-2 3
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 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
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 МЮ 2 1 0 1 1-2 3
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 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
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 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
12
 Нот. Форест 2 1 0 1 3-3 3
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 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
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 Челси 2 0 1 1 2-4 1
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 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
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 Вулверхэмптон 2 0 0 2 1-5 0
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 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
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18.08 21:45
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
 2 : 1
19.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 0 : 3
19.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 3 : 1
19.08 17:00
Лутон Таун – Бернли
 - : -
19.08 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 1 : 4
19.08 19:30
Тоттенхэм – МЮ
 2 : 0
19.08 22:00
Ман. Сити – Ньюкасл
 1 : 0
20.08 16:00
Астон Вилла – Эвертон
 4 : 0
20.08 18:30
Вест Хэм – Челси
 3 : 1
21.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
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