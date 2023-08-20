Эмери — о победе над «Эвертоном»: «Хотим посвятить эти три очка нашим травмированным игрокам»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Эвертоном» (4:0) в матче второго тура АПЛ.

«Мы должны были отреагировать именно так. На данный момент этого недостаточно, потому что после двух матчей у нас всего три очка. Сегодня игроки проделали очень хорошую работу. Хотим посвятить эти три очка травмированным игрокам. Мы думали о них в этом матче. Теперь нам предстоит играть в Лиге Европы. Сегодня мы были очень, очень злы. Хотели попытаться добиться успеха дома и забыть матч прошлой недели (команда проиграла «Ньюкаслу» со счетом 1:5, — прим. «СЭ»). Мы должны учиться», — приводит слова Эмери ВВС.

«Астон Вилла» одержала первую победу в сезоне и с 3 очками занимает 10-е место в АПЛ. В следующем туре команда 27 августа отправится в гости к «Бернли».