Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Таблица переходов
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:34

«Челси» в большинстве проиграл «Вест Хэму» во втором туре АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Вест Хэм» — «Челси».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Челси» в гостях уступил «Вест Хэму» в матче 2-го тура АПЛ — 1:3.

Победу хозяевам принесли голы Найефа Агерда (7-я минута) и Майкла Антонио (53-я). Единственный гол «Челси» на 28-й минуте забил Карни Чуквуэмека. На 43-й минуте Энцо Фернандес не реализовал пенальти, назначенный в ворота «Вест Хэма».

Во втором тайме «Вест Хэм» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Агерд, но «молотобойцы» сумели не только удержать победный счет, но и увеличить преимущество. На 90+5-й минуте Лукас Пакета с одиннадцатиметрового установил окончательный счет.

«Челси» с 1 очком идет на 15-м месте в АПЛ. В следующем туре команда Маурисио Почеттино 25 августа дома сыграет с «Лутоном».

«Вест Хэм» набрал 4 очка и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. В третьем туре лондонцы в гостях встретятся с «Брайтоном». Игра пройдет 26 августа.

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
20 авг, 18:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
3:1
Челси

Футбол
ФК Челси
2
21
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брайтон 2 2 0 0 8-2 6
2
 Ман. Сити 2 2 0 0 4-0 6
3
 Тоттенхэм 2 1 1 0 4-2 4
4
 Брентфорд 2 1 1 0 5-2 4
5
 Вест Хэм 2 1 1 0 4-2 4
6
 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
7
 Ньюкасл 2 1 0 1 5-2 3
8
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
9
 МЮ 2 1 0 1 1-2 3
10
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
11
 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
12
 Нот. Форест 2 1 0 1 3-3 3
13
 Астон Вилла 2 1 0 1 5-5 3
14
 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
15
 Челси 2 0 1 1 2-4 1
16
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
17
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 1-5 0
18
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
19
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
20
 Эвертон 2 0 0 2 0-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.08 21:45
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
 2 : 1
19.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 0 : 3
19.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 3 : 1
19.08 17:00
Лутон Таун – Бернли
 - : -
19.08 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 1 : 4
19.08 19:30
Тоттенхэм – МЮ
 2 : 0
19.08 22:00
Ман. Сити – Ньюкасл
 1 : 0
20.08 16:00
Астон Вилла – Эвертон
 4 : 0
20.08 18:30
Вест Хэм – Челси
 3 : 1
21.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ляпорт подпишет контракт с «Аль-Насром» до 2026 года, зарплата — 25 миллионов евро в год

Эмери — о победе над «Эвертоном»: «Хотим посвятить эти три очка нашим травмированным игрокам»