Клопп — о будущем Салаха: «Он футболист «Ливерпуля» и хочет играть в этом клубе»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о будущем нападающего команды Мохамеда Салаха.

3 сентября «красные» обыграли «Астон Виллу» со счетом 3:0 в матче 4-го тура АПЛ, Салах отметился голов на 55-й минуте.

«Он провел отличную игру. Мо должен был очень много работать, и он это сделал. У меня никогда не было сомнений в его приверженности клубу. Вы не можете себе представить, сколько шумихи поднято в мире, но мы относимся к этому спокойно. Он наш футболист и хочет играть в этом клубе», — приводит слова Клоппа ВВС.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» предлагает 31-летнему египтянину трехлетний контракт, по которому он сможет заработать 500-600 миллионов долларов.