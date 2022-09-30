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Сегодня, 18:47

Капитан «Манчестер Юнайтед» Магуайр пропустит матч с «Манчестер Сити»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что капитан команды Харри Магуайр пропустит предстоящий матч с «Манчестер Сити», сообщает Sky Sports.

Также игру точно пропустят Аксель Туанзебе и Брэндон Уильямс.

Антони Марсьяль и Маркус Рашфорд завершают восстановление от травм и уже вернулись к тренировкам.

Матч «Ман Сити» с «МЮ» состоится в рамках 9-го тура АПЛ 2 октября. Начало — в 16.00 (мск). «Горожане» идут на 2-м месте после 8 туров, «МЮ» располагается на 5-й строчке.

Антони Марсьяль
Маркус Рэшфорд
Харри Магуайр
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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