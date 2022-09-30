Капитан «Манчестер Юнайтед» Магуайр пропустит матч с «Манчестер Сити»

Сегодня, 18:47
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что капитан команды Харри Магуайр пропустит предстоящий матч с «Манчестер Сити», сообщает Sky Sports.
Также игру точно пропустят Аксель Туанзебе и Брэндон Уильямс.
Антони Марсьяль и Маркус Рашфорд завершают восстановление от травм и уже вернулись к тренировкам.
Матч «Ман Сити» с «МЮ» состоится в рамках 9-го тура АПЛ 2 октября. Начало — в 16.00 (мск). «Горожане» идут на 2-м месте после 8 туров, «МЮ» располагается на 5-й строчке.