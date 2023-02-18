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Сегодня, 06:58

Гвардиола назвал команды, которые претендуют на чемпионство в этом сезоне АПЛ

Руслан Минаев
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал клубы, претендующие на чемпионство в этом сезоне АПЛ. Специалист добавил, что гонка за титул не ограничивается только «горожанами» и «Арсеналом».

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» очень близки. Впереди много игр. «Тоттенхэм», как мне кажется, тоже в деле. То же самое касается и «Брайтона», имеющего в запасе два матча и заслуживающего называться в числе претендентов с учетом своей великолепной игры», — сказал Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Ноттингем Форест».

В этом сезоне АПЛ «Арсенал» и «МанСити» лидируют, имея 51 очко. «МЮ» — третий с 46 очками. «Ньюкасл» (41), «Тоттенхэм» (39) и «Брайтон» (35) располагаются следом.

Хосеп Гвардиола
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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