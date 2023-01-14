Клопп: «Обеспокоен ли я? Да, как можно не быть после такой игры?»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после завершения матча 20-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (0:3) не смог найти положительных моментов в игре своей команды.
«Что происходит не так? Как это модно объяснить? Одни и те же футболисты выдавали выдающиеся футбольные матчи, но если все не организовано должным образом, это может выглядеть так, как выглядело сегодня. Мы всегда немного опаздывали и тому подобное. Мяч терялся слишком легко. Это две худшие вещи, которые могут случиться в футболе. Никакая схема не может решить эту проблему.
Обеспокоен ли я? Да, как можно не быть после такой игры? Я не могу стоять здесь и говорить, что все хорошо. Конечно, мы должны быть очень обеспокоены этим», — цитирует тренера Sky Sports.
«Брайтон» набрал 30 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, потеснив «Ливерпуль» (28 очков) на восьмую позицию.
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Основные источники исследования