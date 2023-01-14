Хендерсон: «Все пошло не так от начала и до конца. «Брайтон» был лучше нас во всех отношениях»

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Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признал закономерность поражения команды в матче 20-го тура АПЛ против «Брайтона» (0:3).
«Все, все пошло не так от начала и до конца. «Брайтон» был лучше нас во всех отношениях. Трудный момент, но нам нужно собраться, остаться вместе и попытаться быстро изменить ситуацию.
Не было какой-то одной причины неудачи. Было много вещей. Все это знают. Мы знаем, что можем быть лучше. Я возьму на себя ответственность, а ребята возьмут на себя.
Худшее выступление при Юргене Клоппе? Возможно. Я не могу вспомнить другого. Действительно тяжелый день. Нам не хватает уверенности. Уровень энергии низкий. Все.
Конечно, это очень разочаровывает. Мы знаем, что можем играть лучше и дать еще больше. Но нужно продолжать работать», — цитирует Хендерсона BBC.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования