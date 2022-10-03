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Сегодня, 20:04

Тен Хаг: «Каземиро найдет себя в команде, но это должно произойти естественным образом»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, как проходит адаптация полузащитника Каземиро в команде.

«В тот день, когда мы подписали его, мы начали побеждать, это повлияло на всю команду. Наши дела пошли хорошо. Я уверен, что переход Каземиро будет важен для нас в долгосрочной и краткосрочной перспективе, он найдет себя в команде, но это должно произойти естественным образом», — приводил слова тен Хага Daily Mail.

Добавим, что «МЮ» заплатил «Реалу» за Каземиро более 70 миллионов евро.

За свой новый клуб 30-летний бразилец сыграл шесть матчей и не отличился результативными действиями.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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