Тен Хаг: «Каземиро найдет себя в команде, но это должно произойти естественным образом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, как проходит адаптация полузащитника Каземиро в команде.

«В тот день, когда мы подписали его, мы начали побеждать, это повлияло на всю команду. Наши дела пошли хорошо. Я уверен, что переход Каземиро будет важен для нас в долгосрочной и краткосрочной перспективе, он найдет себя в команде, но это должно произойти естественным образом», — приводил слова тен Хага Daily Mail.

Добавим, что «МЮ» заплатил «Реалу» за Каземиро более 70 миллионов евро.

За свой новый клуб 30-летний бразилец сыграл шесть матчей и не отличился результативными действиями.