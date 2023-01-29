Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 03:42

Тен Хаг рассказал о травме Эриксена в матче с «Редингом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о травме полузащитника Кристиана Эриксена в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Рединга» (3:1).

Датчанин провел на поле 57 минут, после чего был заменен на Фреда.

«Всегда трудно дать стопроцентно точную информацию сразу после матча, но у Кристиана проблемы с голеностопом. Нужно подождать конкретного диагноза, думаю, он появится у нас где-то через сутки. После этого я смогу сказать больше», — приводит официальный сайт «МЮ» слова тен Хага.

В сезоне-2022/23 Эриксен забил 2 гола и сделал 9 результативных передач в 30 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

Кристиан Эриксен
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Британский полковник назвал две проблемы для Зеленского в случае наступления РФ
ВСУ обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке
Зампостпреда РФ при ООН заявил о причастности США к гибели людей в Новоайдаре
Медведев заявил, что третья мировая война вряд ли будет на танках и истребителях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тен Хаг о победе над «Редингом»: «Это было действительно хорошее выступление»