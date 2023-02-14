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Сегодня, 08:30

Главный тренер «Тоттенхэма» Конте: «Нам не хватает стабильности в этом сезоне»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Милана».

«Нам не хватает стабильности в этом сезоне. Я всегда говорю об этом со своими игроками. Трудно оставаться сосредоточенным на каждом матче. Постоянно играть под давлением хорошо для одних футболистов, а для других — нет. Мы работаем над этим. Хотим сделать наших игроков более устойчивыми, но есть факторы, которые мы не можем контролировать, например, травмы важных игроков. Если у вас важная цель, вам нужна стабильность. У вас не должно быть этих взлетов и падений. Я сосредоточен на этом. Здесь не так просто сосредоточиться на каждом матче. Хочу изменить это», — приводит слова Конте пресс-служба УЕФА.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Милан» — «Тоттенхэм» состоится сегодня в Италии, 14 февраля, начало — 23.00 мск.

Ответная встреча команд пройдет 8 марта в Англии, начало матча — 23.00 по московскому времени.

Антонио Конте
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Тоттенхэм Хотспур
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