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Сегодня, 03:31

Руководство «Челси» считает Поттера одним из лучших тренеров мира

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер не покинет клуб в ближайшее время, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, в руководстве лондонского клуба считают, что Поттер — один из лучших тренеров мира, однако ему надо дать время в команде. Его не будут оценивать по тому, удастся ли «Челси» выйти в Лигу чемпионов. Руководство «Челси» уверено, что у Поттера было мало возможностей сразу встроить в игру большое количество новичков по ходу сезона.

«Челси» с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от топ-4 на 10 очков. В последних 13 матчах чемпионата команда одержала две победы.

ФК Челси
Грэм Поттер
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