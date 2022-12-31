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Мойес: «Чувствуешь себя плохо, проиграв один матч, не говоря уже о пяти»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес признал, что ощущает давление из-за результатов команды в нынешнем сезоне АПЛ.

«Ты чувствуешь себя плохо, проиграв один матч, проиграв два, не говоря уже о пяти. Таков футбол.

Я это понимаю. Я хочу только лучшего для «Вест Хэма», потому что клуб замечательно со мной обращался и клуб был успешен. Мы стали занимать более высокие позиции, нежели раньше, и я отчаянно хочу продолжать в том же духе. Я не хочу, чтобы мы вновь были втянуты в борьбу за выживание», — цитирует Мойеса Evening Standard.

Поражение 0:2 от «Брентфорда» в матче 18-го тура АПЛ стало пятым подряд для лондонцев. Теперь «молотобойцы» находятся всего в 1 очке от зоны вылета.

ФК Вест Хэм Юнайтед
Дэвид Мойес
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