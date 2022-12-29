Главный тренер «Вест Хэма» заявил, что полузащитник Деклан Райс не покинет клуб в зимнее трансферное окно

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес заявил, что полузащитник Деклан Райс не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

«Деклан Райс не покинет клуб этой зимой. Он на сто процентов остается в клубе», — приводит слова Мойеса The Athletic.

Контракт 23-летнего англичанина с «Вест Хэмом» рассчитан до 2024 года, и он уже несколько раз отказывался его продлевать. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Райс провел за английскую команду 20 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.