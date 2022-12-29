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Сегодня, 20:41

Конте попросил руководство «Тоттенхэма» подписать защитника «Байера» Хинкапье

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте попросил председателя совета директоров Даниэля Леви подписать защитника «Байера» Пьеро Хинкапье.

Как сообщает Tutto Mercato Web, эквадорец впечатлил в текущем сезоне своими выступлениями в бундеслиге и на чемпионате мира-2022, вызвав интерес со стороны многих ведущих европейских клубов, таких как «Челси».

Однако «Тоттенхэм», по данным источника, лидирует в борьбе за 20-летнего игрока и хочет его подписать либо в январе, либо летом.

Ранее сообщалось, что «Челси» предлагает 30 миллионов евро за Хинкапье.

Футболист перешел в «Байер» в августе 2021 года, подписав контракт до лета 2026 года. В этом сезоне на счету защитника 21 матч, включая 3 игры за сборную Эквадора на ЧМ-2022.

Источник: Tutto Mercato Web
Антонио Конте
ФК Байер
ФК Тоттенхэм Хотспур
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