Конте попросил руководство «Тоттенхэма» подписать защитника «Байера» Хинкапье

Сегодня, 20:41
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте попросил председателя совета директоров Даниэля Леви подписать защитника «Байера» Пьеро Хинкапье.
Как сообщает Tutto Mercato Web, эквадорец впечатлил в текущем сезоне своими выступлениями в бундеслиге и на чемпионате мира-2022, вызвав интерес со стороны многих ведущих европейских клубов, таких как «Челси».
Однако «Тоттенхэм», по данным источника, лидирует в борьбе за 20-летнего игрока и хочет его подписать либо в январе, либо летом.
Ранее сообщалось, что «Челси» предлагает 30 миллионов евро за Хинкапье.
Футболист перешел в «Байер» в августе 2021 года, подписав контракт до лета 2026 года. В этом сезоне на счету защитника 21 матч, включая 3 игры за сборную Эквадора на ЧМ-2022.