Гвардиола обратился к фанатам «Манчестер Сити» перед матчем с «Лидсем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола призвал болельщиков команды посетить домашний субботний матч с «Лидсом». В этот же день в Вестминстерском аббатстве пройдет коронация Карла III.

«Пожалуйста, приходите завтра в 15:00, если у вас нет дел получше. Приходите и помогите нам, потому что нам это нужно. У нас осталось лишь две домашние игры», — цитирует Гвардиолу пресс-служба команды.

6 мая в 35-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» примет «Лидс». Встреча состоится на «Этихад Стэдиум». Начало — в 17.00 мск.