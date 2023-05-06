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Сегодня, 07:56

Гвардиола обратился к фанатам «Манчестер Сити» перед матчем с «Лидсем»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола призвал болельщиков команды посетить домашний субботний матч с «Лидсом». В этот же день в Вестминстерском аббатстве пройдет коронация Карла III.

«Пожалуйста, приходите завтра в 15:00, если у вас нет дел получше. Приходите и помогите нам, потому что нам это нужно. У нас осталось лишь две домашние игры», — цитирует Гвардиолу пресс-служба команды.

6 мая в 35-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» примет «Лидс». Встреча состоится на «Этихад Стэдиум». Начало — в 17.00 мск.

Хосеп Гвардиола
ФК Лидс
ФК Манчестер Сити
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