Гвардиола признался, что хотел бы продолжить работать с Гюндоганом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что хотел бы продолжить работать с полузащитником Илкаем Гюндоганом.

«Мне нравится работать с Илкаем, и я хотел бы продолжить наше сотрудничество в будущем», — цитирует специалиста Todofichajes.

Ранее сообщалось, что на 32-летнего немца претендует «Барселона».

В составе «Сити» футболист выступает с июля 2016 года. Его контракт рассчитан до конца этого сезона. В этом сезоне он провел 32 матча в АПЛ, отметившись 6 голами и 3 ассистами.