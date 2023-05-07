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Сегодня, 14:05

Гвардиола признался, что хотел бы продолжить работать с Гюндоганом

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что хотел бы продолжить работать с полузащитником Илкаем Гюндоганом.

«Мне нравится работать с Илкаем, и я хотел бы продолжить наше сотрудничество в будущем», — цитирует специалиста Todofichajes.

Ранее сообщалось, что на 32-летнего немца претендует «Барселона».

В составе «Сити» футболист выступает с июля 2016 года. Его контракт рассчитан до конца этого сезона. В этом сезоне он провел 32 матча в АПЛ, отметившись 6 голами и 3 ассистами.

«Сити» набрал 82 очка и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» идет на второй строчке с 78 очками.

Илкай Гюндоган
Хосеп Гвардиола
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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