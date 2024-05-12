Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 00:41

Гвардиола признался, что ожидал спада от «Манчестер Сити» после требла

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что ожидал спада команды после требла. Сегодня, 11 мая, клуб на выезде обыграл «Фулхэм» (4:0) в 37-м туре АПЛ.

«Мы чувствуем давление, понимаем, что если сыграем вничью или проиграем, то все будет кончено. Понимаем, что нам нужно делать в каждой игре.

Не думал, что мы окажемся в таком положении после прошлогоднего требла. Я думал, что мы сдадим, но все оказалось совсем наоборот», — цитирует Гвардиолу beIN Sports.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 85 очков. Команда Гвардиолы станет чемпионом, если обыграет «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» в заключительных матчах. «Арсенал» отстает на два балла.

 

 

Хосеп Гвардиола
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
«Динамо» может стать чемпионом России в 29-м туре РПЛ
Mash: Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой более 300 миллионов рублей
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Зобнин надеется на медали, футболисты хотят оставить Слишковича, Мостовой жалеет, что Абаская не уволили раньше. Что произошло после матча «Спартак» - «Краснодар»
Три мирных жителя погибли и восемь пострадали в результате удара ВСУ по Донецку
Горячий игнор: страны Глобального Юга не едут на саммит в Швейцарию
Популярное видео
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Почеттино поделился мнением об игре «Челси» в этом сезоне АПЛ