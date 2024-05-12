Гвардиола признался, что ожидал спада от «Манчестер Сити» после требла

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что ожидал спада команды после требла. Сегодня, 11 мая, клуб на выезде обыграл «Фулхэм» (4:0) в 37-м туре АПЛ.
«Мы чувствуем давление, понимаем, что если сыграем вничью или проиграем, то все будет кончено. Понимаем, что нам нужно делать в каждой игре.
Не думал, что мы окажемся в таком положении после прошлогоднего требла. Я думал, что мы сдадим, но все оказалось совсем наоборот», — цитирует Гвардиолу beIN Sports.
«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 85 очков. Команда Гвардиолы станет чемпионом, если обыграет «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» в заключительных матчах. «Арсенал» отстает на два балла.