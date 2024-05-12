Гвардиола признался, что ожидал спада от «Манчестер Сити» после требла

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что ожидал спада команды после требла. Сегодня, 11 мая, клуб на выезде обыграл «Фулхэм» (4:0) в 37-м туре АПЛ.

«Мы чувствуем давление, понимаем, что если сыграем вничью или проиграем, то все будет кончено. Понимаем, что нам нужно делать в каждой игре.

Не думал, что мы окажемся в таком положении после прошлогоднего требла. Я думал, что мы сдадим, но все оказалось совсем наоборот», — цитирует Гвардиолу beIN Sports.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 85 очков. Команда Гвардиолы станет чемпионом, если обыграет «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» в заключительных матчах. «Арсенал» отстает на два балла.