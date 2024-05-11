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11 мая, 22:44

Почеттино поделился мнением об игре «Челси» в этом сезоне АПЛ

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал положение лондонцев в турнирной таблице АПЛ после победы в матче 37-го тура с «Ноттингемом» (3:2).

«Самое лучшее — это то, что мы всегда верим в себя до конца, футбол — это борьба. Я доволен тем, что игроки со скамейки оказали большое влияние, мне нравится то, как проходит восстановление. Для команды было важно закончить сезон с уверенной игрой, с надеждой хорошо начать следующий», — цитирует Почеттино Sky Sports.

Тренер добавил, что в последних 24 матчах команда находится в четверке лучших в чемпионате Англии.

«Челси» на данным момент занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ с 57 очками.

Маурисио Почеттино
ФК Челси
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