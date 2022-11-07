Гвардиола во время чемпионата мира-2022 решит, продлит ли контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола примет решение относительно своего будущего в клубе во время чемпионата мира-2022. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, важную роль в принятии решения сыграет жена 51-летнего тренера Кристина, которая в 2019 году вместе с дочерью вернулась в Барселону, чтобы заниматься развитием своего бизнеса.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. Под руководством испанского тренера «Манчестер Сити» завоевал 11 трофеев.