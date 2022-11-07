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Сегодня, 15:43

Гвардиола во время чемпионата мира-2022 решит, продлит ли контракт с «Манчестер Сити»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола примет решение относительно своего будущего в клубе во время чемпионата мира-2022. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, важную роль в принятии решения сыграет жена 51-летнего тренера Кристина, которая в 2019 году вместе с дочерью вернулась в Барселону, чтобы заниматься развитием своего бизнеса.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. Под руководством испанского тренера «Манчестер Сити» завоевал 11 трофеев.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/article-11396643/Why-Pep-Guardiolas-wife-holds-key-Manchester-City-boss-future-club.html
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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