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Сегодня, 02:58

Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не планирует трансферов этой зимой

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб не планирует проводить трансферы этой зимой.

«Прямо сейчас у меня нет никаких мыслей по этому поводу. Впрочем, все зависит от того, уйдет ли кто-то от нас или нет. Я не знаю, произойдет ли это.
Кто-то остается, кто-то уходит. Все зависит от количества игроков и того, проявляет ли себя молодежь, на которую мы рассчитываем», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 33 очками в 16 матчах.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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