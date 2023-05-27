Гюндоган просит у «Барселоны» контракт на три года

Полузащитник «Манчестер Сити» продолжает вести переговоры с «Барселоной» о возможном трансфере, сообщает As.

По данным источника, «Сити» предложил игроку новый контракт на один год, однако футболиста не устроили такие условия. Он хочет долгосрочное соглашение, поэтому рассматривает другие варианты.

Гюндоган просит у каталонцев трехлетний контракт. «Барселона» позитивно настроена по поводу трансфера хавбека.

В текущем сезоне 32-летний немец провел в составе команды 48 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.