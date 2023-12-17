Хавбек «Эвертона» Онана поделился эмоциями после четвертой победы подряд

Полузащитник «Эвертона» Амаду Онана подвел итоги матча 17-го тура АПЛ против «Бернли» (2:0). В этой встрече футболист отметился голом.

«Очень важная победа. Настоение команды меняется, у нас четыре победы — это невероятно. Я счастлив быть частью такой команды. Теперь мы никого не боимся», — цитирует Амаду BBC Sport.

«Ириски» одержали четвертую подряд победу в АПЛ. С 16 очками команда Шона Дайча занимает 16-е место в АПЛ. В ноябре лига сняла с клуба 10 очков.

«Бернли» (8 очков) занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.