Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:03

Хавбек «МЮ» Амрабат рассказал, что готов сделать все для успеха команды

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат рассказал, как справляется с игрой на левом фланге обороны. Хавбеку приходится выступать на этой позиции из-за травм Люка Шоу и Серхио Регилона.

«Я стараюсь, как могу. Конечно, я не левый защитник, но команде нужно, чтобы я там сыграл. Я играю на требуемой позиции и отдаю всего себя ради команды», — цитирует Амрабата Centre Devils.

27-летний марокканский и нидерландский футболист перешел в «Манчестер Юнайтед» этим летом из «Фиорентины». В этом сезоне он провел три матча в АПЛ, где не отметился ни одним результативным действием.

ФК Манчестер Юнайтед
Софьян Амрабат
0
Читайте также
Роналду грозит наказание в виде 99 ударов плетью за нарушение закона Ирана
Усман заменит Косту в бою против Чимаева на UFC 294 в Абу-Даби
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с главой ведомства
В Польше предложили выставить Киеву счет и ряд условий за оказанную помощь
Смерть гиганта: закрывается крупнейшее месторождение газа в Европе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Магуайр: «Я продолжаю упорно работать на тренировках. Я очень верю в себя»