Хавбек «МЮ» Амрабат рассказал, что готов сделать все для успеха команды

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат рассказал, как справляется с игрой на левом фланге обороны. Хавбеку приходится выступать на этой позиции из-за травм Люка Шоу и Серхио Регилона.

«Я стараюсь, как могу. Конечно, я не левый защитник, но команде нужно, чтобы я там сыграл. Я играю на требуемой позиции и отдаю всего себя ради команды», — цитирует Амрабата Centre Devils.

27-летний марокканский и нидерландский футболист перешел в «Манчестер Юнайтед» этим летом из «Фиорентины». В этом сезоне он провел три матча в АПЛ, где не отметился ни одним результативным действием.