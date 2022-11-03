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Сегодня, 18:54

Холанн опередил Мбаппе и стал самым дорогим игроком мира по версии Transfermarkt

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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн стал самым дорогим игроком мира по версии Transfermarkt.

Трансферная стоимость 22-летнего норвежца увеличилась на 20 миллионов — до 170. Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе (160 миллионов евро) опустился на вторую строчку, на третьем месте остался вингер «Реала» Винисиус (120 миллионов евро).

На четвертое место поднялся одноклубник Холанна — полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден (110 миллионов евро). Закрывает топ-5 хавбек «Барселоны» Педри (90 миллионов евро).

В текущем сезоне Холанн сыграл 16 матчей за «Манчестер Сити», забил 22 гола и отдал три голевые передачи во всех турнирах.

Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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