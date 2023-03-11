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Сегодня, 23:11

Холанн повторил рекорд Агуэро по выездным и домашним голам в АПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил гол с пенальти в гостевом матче 27-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».

Этот мяч стал для него 10-м выездным в чемпионате Англии в текущем сезоне. Таким образом, у него 10+ голов в домашних, а также и выездных матчах.

Норвежец стал вторым игроком в истории клуба, который достиг этой отметки. Первым был экс-форвард «горожан» Серхио Агуэро, который достиг этой отметки в сезоне-2014/15.

В текущем сезоне 22-летний Холанн сыграл за «Сити» в 34 матчах во всех турнирах, забил 33 гола и отдал пять результативных передач.

Серхио Агуэро
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Сити
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