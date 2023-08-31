Холанн: «Хороший сон — это мой секрет»

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассказал о своей привычке, которая дает ему заряд сил и энергии.

«Сон — одна из самых важных вещей в жизни. Хороший сон — это мой секрет, и для этого у меня есть специальные очки, которые помогают мне улучшить качество сна», — цитирует Холанна ITASportPress.

В сезоне-2022/23 норвежский футболист провел 53 матча за «горожан» во всех турнирах, отметился 52 голами и 9 результативными передачами. Также 23-летний форвард вместе с клубом взял требл. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.