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17 марта, 11:00

Гвардиола о выходе в полуфинал Кубка Англии: «С «Ньюкаслом» мы играли очень хорошо»

Руслан Минаев
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Ньюкаслом» в четвертьфинале Кубка Англии.

«Звучит очень хорошо. Знаю, что мы играем, чтобы побеждать в финалах. Но чтобы выигрывать в них, нужно одерживать победы и на более ранних стадиях.

Мы выиграли четыре Кубка английской лиги подряд, а теперь вышли в шестой полуфинал Кубка Англии.

Мы играли очень хорошо, так надежной обращались с мячом. Ковачич, Родри и Бернарду так хорошо сохраняли мяч. Очень хорошая игра», — сказал Гвардиола после игры.

«Манчестер Сити» прошел в следующую стадию турнира. Первым участником полуфинала Кубка Англии стал «Ковентри», который ранее обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:2.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ньюкасл Юнайтед
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