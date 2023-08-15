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Сегодня, 17:51

Гвардиола о травме де Брейне: «Его не будет несколько месяцев»

Руслан Минаев
Кевин де Брейне.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о сроках реабилитации полузащитника Кевина де Брейне после травмы.

Бельгиец из-за повреждения покинул поле на 23-й минуте в матче 1-го тура АПЛ с «Бернли» (3:0).

«Все серьезно. Мы должны решить, делать ли операцию, но он будет отсутствовать несколько месяцев. [Решение будет принято] в ближайшие несколько дней. Он пропустит три или четыре месяца», — цитирует специалиста BBC.

де Брейне не смог доиграть финальный матч Лиги чемпионов сезона-2022/23 с «Интером» (1:0). Хавбек покинул поле из-за повреждения бедра на 36-й минуте. Матч против «Бернли» стал вторым официальным после финала ЛЧ.

Гвардиола на следующий день после игры с «Бернли» сообщил, что травма бельгийца является рецидивом.

Кевин де Брейне
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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